عمّان 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واستغلب فريق الرمثا على الوحدات بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على إستاد عمّان الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة لمنافسات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.بهذه النتيجة رفع الرمثا رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الوحدات عند 12 نقطة في المركز الأول.وفي المباراة الثانية، فاز فريق الصريح على فريق شباب العقبة بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد الحسن الدولي، ليرفع الصريح رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي رصيد شباب العقبة بدون نقاط في المركز الأخير.// انتهى //21:58ت م0249