سياسي / سفير جيبوتي يعبر عن إدانة بلاده الشديدة لإطلاق المليشيات الانقلابية في اليمن الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار المفخخة باتجاه ‎المملكة

الخميس 1442/1/22 هـ الموافق 2020/09/10 م واس
  • Share on Google+

الرياض 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس
أعرب سفير جمهورية جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة عن إدانة بلاده الشديدة ‏لإطلاق المليشيات الانقلابية في اليمن للصواريخ البالستية والطائرات دون طيار المفخخة باتجاه ‎المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد السفير بامخرمة تضامن حكومة وشعب بلاده التام مع ‎المملكة ضد هذا العدوان.
// انتهى //
22:02ت م
0252