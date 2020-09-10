سياسي / سفير جيبوتي يعبر عن إدانة بلاده الشديدة لإطلاق المليشيات الانقلابية في اليمن الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار المفخخة باتجاه المملكة
الخميس 1442/1/22 هـ الموافق 2020/09/10 م واس
الرياض 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس
أعرب سفير جمهورية جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة عن إدانة بلاده الشديدة لإطلاق المليشيات الانقلابية في اليمن للصواريخ البالستية والطائرات دون طيار المفخخة باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد السفير بامخرمة تضامن حكومة وشعب بلاده التام مع المملكة ضد هذا العدوان.
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22:02ت م
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