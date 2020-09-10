الرياض 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأعرب سفير جمهورية جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة عن إدانة بلاده الشديدة ‏لإطلاق المليشيات الانقلابية في اليمن للصواريخ البالستية والطائرات دون طيار المفخخة باتجاه ‎المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.وأكد السفير بامخرمة تضامن حكومة وشعب بلاده التام مع ‎المملكة ضد هذا العدوان.// انتهى //22:02ت م0252