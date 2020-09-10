الرياض 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأعلن الأمين العام بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة عبدالعزيز القرناس أسماء 10 لاعبين من هم فوق سن 28 عاماً للانتقال، وعلى الأندية الراغبة في التوقيع معهم مخاطبة الاتحاد، وذلك نظراً لانتهاء فترة استقبال الاتحاد السعودي لكرة الطائرة لطلبات اللاعبين الراغبين في الانتقال فوق سن 28 سنة.وشملت أسماء اللاعبين الـ 10 وهم : حسين البرية وعلي البرية من نادي العدالة، ومصطفى آل زاير من نادي الهداية، وأحمد علي وحسين الصادق من نادي الصفا، وحسين علي وحسين العصفور من نادي الترجي، وإبراهيم عثمان وهاني بالبيد من نادي الاتحاد، علما ً أن فترة طلبات الأندية الراغبة في اللاعبين حُددت من 11 إلى 22 / 9 / 2020 على أن تكون مهلة طلب النادي الأصلي الاحتفاظ باللاعب من 23 إلى 30 سبتمبر 2020 في حين سيكون صدور قرار موافقة اتحاد اللعبة 1 / 10 / 2020م.// انتهى //22:03ت م0253