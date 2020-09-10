نواكشوط 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسدعت موريتانيا أطراف الأزمة في ليبيا إلى بذل كل ما في وسعهم للحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تُوصل إليه مؤخراً ولا يزال هشاً.وأفاد بيان صادر عن وزارة خارجيتها وأوردته الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم، أنها تتابع ببالغ الاهتمام المشاورات الجارية حالياً بين الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة في المغرب، وكذلك التفاهمات الأولية المشجعة التي أشار إليها المشاركون.كما دعت وزارة الخارجية الموريتانية الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية على كل الاعتبارات.// انتهى //22:20ت م0257