القاهرة 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر2020 م واستغلب فريق المقاولون العرب على ضيفه فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب إستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الــ "26" من الدوري المصري لكرة القدم.بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون إلى 47 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد حرس الحدود عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.// انتهى //22:27ت م0259