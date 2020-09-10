رياضي / المقاولون العرب يتغلب على حرس الحدود في الدوري المصري
الخميس 1442/1/22 هـ الموافق 2020/09/10 م واس
القاهرة 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر2020 م واس
تغلب فريق المقاولون العرب على ضيفه فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب إستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الــ "26" من الدوري المصري لكرة القدم.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون إلى 47 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد حرس الحدود عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.
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22:27ت م
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