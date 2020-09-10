الباحة 22 محرم 1442هـ الموافق 10 سبتمير 2020 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، مجلس إدارة ولاعبي وجماهير نادي العين لكرة القدم بمناسبة صعوده لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه.وأشاد سموه بمستوى الفريق، والجهود التي بذلت من الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين، لصعود الفريق إلى دوري المحترفين، حاثاً سموه على الاستعداد المبكر للموسم المقبل وتقديم مستويات مشرفة وتحقيق النتائج الإيجابية لإسعاد جماهيره .وثمن أمير الباحة الإنجاز الذي حققه نادي العين بتأهله التاريخي بعد مجهود موسم طويل وشاق، مثل فيها المنطقة خير تمثيل، مشيراً سموه بأن صعود نادي العين لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يؤكد تطور وازدهار رياضة منطقة الباحة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مؤملاً أن يستمر تقديم المستويات والنتائج المميزة لتحقيق المزيد من الإنجازات.وأضاف سموه أن إنجاز العين أفرح الكثير من الرياضيين ومحبي النادي، متمنياً أن ينعكس ذلك إيجاباً على بقية أندية المنطقة وأن يكون محفزاً لهم في الموسم المقبل، مباركاً كل خطوة إيجابيه وكل إنجاز يسجل باسم منطقة الباحة.// انتهى //22:59ت م0262