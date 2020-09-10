الرياض 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسيقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان البرنامج الدعوي التوعوي الشهري لعام 1442هـ، تحت عنوان " تأصيل الفكر " حيث يفتتح البرنامج بمحاضرة عنوانها (التمسك بالكتاب والسنة عصمة وآمان) وذلك مساء يوم الأحد 25 / 1 / 1442 هـ في تمام الساعة السابعة مساء، وبنفس اليوم أيضاً تُقام محاضرة أخرى بعنوان " الأمن الفكري مفهومه وسُبل تحقيقه " في تمام الساعة الثامنة والربع مساء .وتستكمل بقية محاضرات البرنامج في الاثنين 2611442 هـ بمحاضرتين الأولى بعنوان ( أسباب الانحراف الفكري ) في تمام السابعة مساء، وأخرى بعنوان ( سمات الفكر الضال وكيفية الوقاية منه ) في تمام الثامنة والربع مساء.ويأتي هذا البرنامج ضمن برامج الأمن الفكري الذي ينظمه الفرع، حيث ستبث المحاضرات عبر الرابط المباشر لفرع الوزارة https://www.spreaker.com/user/12989850/2-UjBktZ .// انتهى //23:19ت م0263