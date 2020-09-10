الرياض 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واستواصل غداً مباريات الجولة السادسة من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد بإقامة أربع مباريات، حيث ستنطلق أولى المباريات عند الساعة 3:00 مساءً وستجمع متصدر الترتيب برصيد 14 نقطة فريق الوحدة مع نظيره النور الذي يحتل المركز الثالث بـ 8 نقاط، وذلك على صالة مدينة الملك عبدالعزبز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة.وعلى صالة وزارة الرياضة في الدمام، سيلتقي مضر صاحب المركز الخامس بـ 5 نقاط مع الخليج صاحب المركز الثاني بـ 9 نقاط، وذلك عند الساعة 4:00 مساءً ، وفِي نفس التوقيت يلتقي الأهلي مع الصفا على صالة وزارة الرياضة في جدة، في لقاء يخوضه الأهلي وهو في المركز الرابع بـ 6 نقاط، بينما يحتل الصفا المركز السادس بـ 4 نقاط.وستكون المباراة الرابعة ضمن مجموعة تحديد المراكز من السادس حتى الثاني عشر، وستجمع العدالة مع الترجي على صالة نادي الفتح في الأحساء، حيث يمتلك كلا الفريقين 5 نقاط في المركزين الحادي عشر والثاني عشر على التوالي.// انتهى //23:21ت م0264