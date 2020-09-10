رفحاء 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسكثف القسم النسائي ببلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية الجولات الرقابية لمتابعة مختلف الأنشطة النسائية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية.وأوضح القسم أن الجولات شملت الصواليين النسائية والمشاغل،ومنشآت بيع أدوات التجميل والمنشآت النسائية المختلفة.// انتهى //23:46ت م0268