واشنطن 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، انخفاضاً عند إغلاق السوق اليوم، متأثرةً ببيانات سلبية حول معدل طلبات إعانة البطالة.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 406.29 نقاط بما يعادل 1.45 في المئة إلى 27534.18 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 60.07 نقطة أو 1.77 بالمئة ليسجل 3338.89 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع 221.97 نقطة أو 1.99 في المئة إلى 10919.59 نقطة.// انتهى //23:50ت م0269