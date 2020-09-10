عرعر 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسنظم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، أمس لقاء حوارياً عن بعد بعنوان "دور الشعر في ترسيخ القيم الوطنية".وتناول اللقاء عدة محاور من أبرزها أهمية الشعر في صياغة القيم الحوارية، مستعرضا القيم التي طرحت في الشعر المحلي، مثل التسامح ، والتعايش، ونبذ التعصب والتطرف وتعزيز التلاحم الوطني، بالإضافة إلى أبرز الأبيات والشعراء الذين تحدثوا عن تلك القيم، وواجب الشعراء نحو تعزيز ثقافة الحوار ونشر ثقافة التسامح والتعايش والانتماء الوطني، التي تسهم في حماية النسيج المجتمعي.يذكر أن ذلك يأتي كإحدى المبادرات التي يهدف المركز من خلالها لنشر الحوار عبر الأعمال الثقافية، والفنية ومناقشة موضوعات الحوار التي تعزّز الوحدة الوطنية في المجتمع، مثل التسامح والتعايش ونبذ التعصّب وتعزيز اللحمة الوطنية ونشر ثقافة الحوار وتعزيزها في المجتمع، إضافة الى ترسيخ وتعميق الشعور بالانتماء الوطني.// انتهى //23:50ت م0270