الأمم المتحدة 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضرورة أن يواصل الناس في كل مكان السعي لتحقيق السلام، مع استمرار جائحة كورونا في قلب الاقتصادات والمجتمعات رأساً على عقب، وتهديدها بتقويض الثقة في المؤسسات العامة والديمقراطية.وقال غوتيريش في كلمة اليوم خلال منتدى افتراضي رفيع المستوى حول ثقافة السلام: "منذ إنشاء الأمم المتحدة، لم نواجه مثل هذا التهديد المعقد والمتعدد الأبعاد للسلام والأمن العالميين، وفي مواجهة هذا الخطر الجسيم، من المهم أكثر من أي وقت مضى العمل من أجل ثقافة السلام، كأساس للتعاون والعمل العالميين ".وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته لعناصر تحقيق ثقافة السلام، التي أشار إلى أنها يجب أن تركز على حقوق الإنسان، وعلى إنهاء الظلم والتمييز، سواء على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الإعاقة.ودعا غوتيريش إلى "جيل جديد من الحماية الاجتماعية" ترتكز عليه الرعاية الصحية الشاملة وإمكانية توفير دخل أساسي شامل.كما شدد على أهمية الوصول إلى التعليم الجيد، الذي وصفه بأنه "أحد العوامل التمكينية العظيمة للتقدم وحاسم لرعاية الأجيال الجديدة في فهم التاريخ المشترك".// انتهى //00:13ت م0272