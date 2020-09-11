الرياض 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واستأهل فريقا العين والقادسية إلى الدوري السعودي للمحترفين 2020-2021 بعد نهاية منافسات الجولة الـ 36 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ولحقا بنادي الباطن أول المتأهلين ليكتمل عقد الفرق المكملة لدوري المحترفين الموسم المقبل، حيث تغلب العين على ضيفه أحد بهدفين دون رد، وكسب القادسية ضيفه الباطن بنتيجة 3-1، ليصبح رصيد العين 71 ثانيًا، والقادسية ثالثاً برصيد 69 .كما لعبت اليوم بـقية مباريات الجولة ، حيث تغلب فريق النهضة على ضيفه نجران بنتيجة 2-0، ليرتفع رصيد النهضة إلى 56 نقطة بالمركز السادس، وبقي فريق نجران عند رصيده 44 نقطة بالمركز الثاني عشر.وتعادل فريق الكوكب مع الشعلة بنتيجة 1-1، ليرفع الكوكب رصيده عند 42 نقطة بالمركز الرابع عشر، ورفع الشعلة رصيده لـ 46 نقطة بالمركز الحادي عشر، فيما فاز فريق التقدم على ضيفه فريق حطين بنتيجة 5-2، ليرفع التقدم رصيده إلى 37 نقطة "بالمركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد حطين عند 31 نقطة بالمركز الـ 20 والأخير.وتعادل فريق البكيرية مع مضيفه الخليج بنتيجة 0-0، ليصبح رصيد البكيرية 60 نقطة بالمركز الرابع، فيما رفع رصيده الخليج عند 41 نقطة بالمركز الخامس عشر، وكسب الجيل ضيفه الطائي بنتيجة 1-0، ليرفع الجيل رصيده عند النقطة 43 في المركز الثالث عشر ، وبقي الطائي عنده رصيده السابق بـ 47 في المركز العاشر، وتغلب النجوم على مضيفه الأنصار بـ 2-1، ليصبح النجوم بـ35 نقطة في المركز الخامس عشر، وبقي الأنصار في المركز التاسع عشر بـ 35 نقطة .وتغلب الجبلين على الثقبة بـ 2-1، حيث رفع الجبلين رصيده لـ 51 سابعًا، فيما بقي الثقبة عند النقطة 50 في المركز التاسع، وخسر جدة من مضيفه المجزل بهدف دون رد، ليرتفع المجزل للنقطة 36 في المركز السابع عشر، فيما بقي جدة عند رصيده السابق بـ 51 ثامنًا .// انتهى //00:27ت م0273