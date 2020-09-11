تونس 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسنوه مساعد وزير الخارجية التونسي المكلف للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بالعلاقات التاريخية العريقة والمستوى المتميز للتعاون الأخوي المثمر القائم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.جاء ذلك خلال استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي بمقر الوزارة، اليوم.وأكد النفطي حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع المملكة في المجالات كافة، معبرا عن تقديره للجهود التي بذلها السفير العلي، طيلة فترة عمله بتونس، لدعم علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وما أثمرته هذه الجهود من نتائج في مجالات حيويّة عدّة.// انتهى //00:42ت م0275