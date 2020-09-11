الدمام 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، مجلس إدارة وجمهور نادي القادسية من محافظة الخبر، بعد صعوده من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ونوه سموه بالدعم السخي للقطاع الرياضي، مما عزز من التنافسية بين الأندية، مشيداً سموه بما بذلته إدارة نادي القادسية والأطقم الفنية والإدارية من جهود لتحقيق الصعود، مؤكداً أهمية استمرار هذه الجهود، والعمل على تنمية موارد النادي، واتاحة المجال لجماهيره للمساهمة في مواصلة رحلة النجاح، مؤملاً أن يكون هذا الصعود دافعاً لبقية أندية المنطقة لمواصلة التطلع للمنافسة في مختلف المجالات الرياضية، متمنياً سموه لمنسوبي نادي القادسية وجماهيره التوفيق.// انتهى//01:22ت م0279