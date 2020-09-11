ظهران الجنوب 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب عبدالعزيز بن عمر آل جلبان أن مدني سراة عبيدة تلقى بلاغاً مساء اليوم، يفيد بوجود حالة سقوط لشخص من مرتفع في وادي كَرار وعدم مقدرته على الحركة .وعلى الفور تحركت الفرق المختصة لموقع الحادث، حيث تم التمركز والنزول سيراً على الأقدام مصطحبين المعدات اللازمة لمسافة 1 كم تقريباً وعند الوصول جرى التعامل مع مصاب يبلغ من العمر 22 عاما، وكان قد تعرض لبعض الرضوض والكسور نتيجة سقوطه من مرتفع صخري .ودعى الدفاع المدني الجميع إلى ضرورة توخي الحذر متمنياً السلامة الدائمة للجميع.// انتهى//01:34ت م0280