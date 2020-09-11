تونس 22 محرم 1442هـ الموافق 10سبتمبر 2020 م واسأوقفت عناصر من الأمن التونسي 128 مهاجرًا غير شرعي في عمليات منفصلة بعدة محافظات تونسية.وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن عناصرها بمحافظات المهدية والمنستير ونابل وسوسة أوقفت المجموعة المهاجرة في عمليات منفصلة، وهم على متن ثلاثة مراكب بحرية وهم في طريقهم لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.ولفت البيان إلى انه تم تقديم المهاجرين إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم .// انتهى //04:35ت م0287