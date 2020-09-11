الرياض 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير الرياض يفتتح منصة «توافق حركية».أمير القصيم يثمن جهود شباب وفتيات المنطقة في المبادرات.أمير نجران يطلع على جهود وإنجازات جمعية ليث للإنقاذ.المملكة تنال أسبقية عالمية بامتلاكها عضوية ثلاث لجان في اليونسكو.تدمير صواريخ بالستية ومسيرات «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.1.6 مليار ريال استثمار التراخيص الصناعية في أغسطس.ثلاث بلديات جديدة لتسهيل الخدمات لمواطني الجوف.وزير «البلديات»: لجنة فنية لحوكمة خدمات البنية التحتية.جولة ميدانية للنقل على الطرق الرابطة بين الرياض وعسير ونجران.تسجيل (1032) حالة تعافٍ جديدة وإجراء (41,291) فحصاً مخبرياً.وزير التعليم: منصة مدرستي قصة نجاح.. ولا نموذج عالمياً للتعليم عن بعد.الأزمات.. ضالة "الدوحة" لبث السموم.سماء بيروت تختنق من جديد.اتفاق ستوكهولم.. يراوح مكانه.الولايات المتحدة.. الدولة الأكثر تضررا من كورونا.ماكرون: تركيا لم تعد شريكة في شرق المتوسط.وفــد مصـري يبـحث «تثبـيت التهــدئة» فــي غــزة.// يتبع //07:14ت م0003