سيجونغ 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأظهرت بيانات جمركية اليوم الجمعة أن الصادرات الكورية الجنوبية انخفضت بمقدار 0.2% على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من سبتمبر وسط تداعيات فيروس كورونا المستجد.ووصلت قيمة الصادرات الكورية إلى 14.9 مليار دولار في الفترة ما بين يومي 1 و10 سبتمبر بالمقارنة مع 15 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكوري.وتراجعت الصادرات اليومية بنسبة 11.9% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة.وعطلت جائحة فيروس كورونا المستجد التجارة وأوقفت الإنتاج في جميع أنحاء العالم مع تزايد عدد الدول التي أغلقت حدودها بالكامل.وأشارت البيانات إلى انخفاض الواردات بنسبة 7.6% على أساس سنوي إلى 13 مليار دولار في الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري.// انتهى //07:27ت م0004