موسكو 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الجمعة عن تسجيل40557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلل الـ24 ساعة الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و238 ألفا و446 حالة منذ بداية الجائحة ، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 129522 عقب تسجيل 983 حالة وفاة جديدة ​​​.وبحسب الوزارة تجاوز عدد المتعافين من المرض الـ 3.4 مليون حالة .// انتهى //07:28ت م0005