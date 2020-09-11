طرابلس 23محرم 1442 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،إعلان أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المشاركون في اجتماعات بوزنيقة بالمغرب، اتفاقا شاملا حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية، لتولي المناصب السيادية، واتفقا أيضا «على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة.وأشارت الصحف إلى دعوة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، كلا من رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، ومحافظ المصرف المركزي في بنغازي، علي الحبري، ومدير شركة البريقة، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لاجتماع عاجل لتلبية مطالب المحتجين، وتظاهر عدد من المواطنين في مدينة بنغازي، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«سوء الخدمات والغياب التام لمؤسسات الدولة.ونقلت الصحف قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قرارين (595)و (596) لسنة 2020 بشأن تكليف لمهام،الأول في مادته الأولى أن يكلّف عماد مصطفى عبد السلام الطرابلسي نائبا لرئيس جهاز المخابرات الليبية ،في حين نص القرار الثاني على تكليف لطفي بلقاسم الحراري، نائباً لرئيس جهاز الأمن الداخلي التابع له وتناولت الصحف تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن المشاورات الروسية - الفرنسية بشأن ليبيا ستعقد في موسكو اليوم الجمعة، موضحا أن هذه المشاورات ستكون على مستوى وزارتي الخارجية في البلدين، أن موضوع إنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة «يعتمد على الإرادة السياسية للأطراف الليبية».ونوهت إلى بيان السفارة الفرنسية ، مؤكدة أن فرنسا أن المبادرات الداعمة للحوارات الشاملة في ليبيا ولاسيما تلك التي تطرحها دول المنطقة أساسية للخروج من الأزمة، مشيدة بجهود المملكة المغربية الرامية لاستئناف الحوار السياسي الليبي" مضيفة "أن المبادرات الداعمة للحوارات الشاملة في ليبيا ولاسيما تلك التي تطرحها دول المنطقة أساسية للخروج من الأزمة.وعرجت صحف ليبيا ترحّيب الممثلة الاممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، بنتائج المشاورات بين عدد من الشخصيات الليبية الفاعلة والتي جرت في مونترو في سويسرا في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر، مشيدة بالنوايا الحسنة والتفاني الوطني الذي أبداه المشاركون الليبيون إذ انتهزوا هذه الفرصة لتنحية اختلافاتهم وخلافاتهم القديمة جانباً بغية التوصية بحل ليبي- ليبي يمكن طرحه للتعجيل باستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي.// انتهى //07:29ت م0007