سيئول 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسصرح مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها الكورى اليوم الجمعة أن عدد المصابين بكوفيد-19 ارتفع إلى 21,919 حالة حسب البيانات الواردة حتى منتصف ليل أمس بزيادة 176 حالة جديدة.وظل المعدل اليومي للمصابين ما بين 100 و200 لليوم التاسع غير أن اليوم شهد زيادة بـ21 حالة عن يوم أمس وحسب طرق انتقال العدوى، جاءت 161 حالة لانتقاله محليا وكانت 15 حالة من القادمين من الخارج.// انتهى //07:36ت م0008