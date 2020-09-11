وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مركز الملك وإنسانية المملكة) : الجهود الإنسانية للمملكة الـعربية الـسعودية ويد الـعون والإغاثة الـتي تمدها لـكل منكوب في القريب والبعيد تعد نهجا راسخا في ثوابت الدولة وإستراتيجياتها منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-.وأضافت أن هذه الثوابت تنعكس فيما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من جهود كونه الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكوميا أو أهلـيا لإيصالـها إلـى محتاجيها ومستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محليا ودوليا، في 49 دولة في مختلف قطاعات العمل الإنساني، ولعل ما رصد ضمن مشروع إغاثة المتضررين من الـسيول والـفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وقيام مركز الملك سلمان للإغاثة بتوزيع المواد الإيوائية والـتي تشتمل علـى الخيام والبطانيات والمفارش والحقائب الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية، وكذلك ما يتم في سبيل إغاثة الأشقاء في اليمن من أدوار مستديمة ومساعدات متواصلـة كالـتي عبرت منفذ الـوديعة الحدودي مكونة من 6 شاحنات إغاثية خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2020 م، تحمل على متنها 144 طنا من المواد الغذائية بواقع 18000 كرتون تمور، تستهدف محافظتي مأرب والبيضاء.وختمت:فهذه الجهود الإغاثية والإنسانية الـتي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين، وما رصده الـعالـم من الجسور الإغاثية والمبادرات السباقة التي قدمتها المملكة متمثلة في المركز للأشقاء في لبنان على خلفية الكارثة الأخيرة في انفجار مرفأ بيروت والآثار والخسائر على المستويين البشري والمادي، وكيف كان لـهذه المساعي دورها في التخفيف من وطأة ذلك المصاب وتدارك تبعاته كما هو الحال في اليمن والسودان وإن تنوعت التفاصيل لكن المبدأ ثابت، فالمساعدات الإغاثية والمتواصلة في الـسودان الـيوم وقبلها اليمن ولـبنان تأتي جميعها كدلالات أخرى علـى أن المملكة ماضية في مبادئها وثوابتها وسياساتها التي تحرص على مد يد العون، وتعنى بالإنسان أولا مهما كان الزمان والمكان// يتبع //07:41ت م0010