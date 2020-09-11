الخبر 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر "هداية"، الخميس المقبل دورة علمية في "شرح تهذيب تخريج الفروع على الأصول"، وتستمر ثلاثة أيام، وذلك عبر البث المباشر على قناة "هداية" في اليوتيوب الساعة الثامنة والنصف مساء.وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج والمناشط التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في مختلف محافظات ومراكز المنطقة الشرقية، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //08:39ت م0013