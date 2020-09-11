جيزان 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسيقدم معهد اللغة الإنجليزية بجامعة جازان جهوداً في تعزيز وتطوير العملية الأكاديمية والعلمية من خلال التعليم والتدريب وأنشطة الترجمة، وتنسجم أهدافه مع دور الجامعة ورؤيتها في تحقيق التنمية ونشر المعرفة والتميز في البحث والابتكار وبما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.ويقوم المعهد هذا العام بتدريس أكثر من 11.486 طالباً وطالبة برامج اللغة الإنجليزية المكثفة والتخصصية وفق منظومة متكاملة يقدمها 296 عضو هيئة تدريس.وأوضح عميد المعهد الدكتور عبدالله الزغيبي أن خارطة عمل المعهد توسعت خلال العامين الماضيين من حيث التجديد والابتكار والخروج من التعليم التقليدي إلى عالم التدريس الإلكتروني والتفاعلي، إلى جانب تنفيذ البرامج التأسيسية النوعية بالاشتراك مع كليات الجامعة في تعليم اللغة الإنجليزية كمتطلبات جامعية وبرامج دراسات عليا، وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال تعليم اللغة الإنجليزية، منوهاً بكوادر المعهد الوطنية التي تتولى عمليات الإدارة والتعليم والإشراف.وأضاف أن المعهد يمثل أحد أهم المعاهد المتخصصة على مستوى المنطقة الجنوبية لتقديم خدمة متميزة ذات ممارسات ومعايير عالمية وأكاديمية في برامج تعليم اللغة الإنجليزية لجميع الفئات المستهدفة لجميع كليات الجامعة والمجتمع.//انتهى//08:50ت م0015