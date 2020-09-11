القاهرة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع جهات الاختصاص لتحقيق جدارة مشروع "مستقبل مصر" الذي يهدف إلى تعظيم الإنتاج الزراعي من المحاصيل الرئيسية عن طريق استطلاح وزراعة أجزاء من الصحراء الغربية.ورصدت تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، لافتة إلى الاجتماع الرابع للمفاوضات الليبية الليبية الذي عقد في المغرب بهدف إحداث اختراق في الجمود السياسي عبر التوصل إلى تفاهمات حقيقية.وأشارت صحف الجمعة إلى حالة الزعر التي سادت العاصمة اللبنانية بيروت عقب اندلاع حريق ضخم في الميناء أطلق عمودًا ضخمًا من الدخان الأسود في سماء العاصمة.ونشرت دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قادة جنوب الاتحاد الأوروبي لقمة طارئة في جزيرة كورسيكا الفرنسية لبحث ملف التوتر بين تركيا واليونان.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن اقتراب أعداد الإصابات حول العالم بفيروس كورونا من الـ "29" مليون وتجاوز الوفيات 900 ألف حالة، وتحذير الأمم المتحدة من تأثير العواقب غير المباشرة للجائحة على أكثر دول العالم هشاشة.// انتهى //09:48ت م0017