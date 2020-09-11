بيروت 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة الخوف والقلق التي سادت الأوساط الشعبية بعد الحريق الهائل الذي اندلع أمس في مرفأ بيروت في ظروف غامضة في حين لم تسفر المشاورات والاتصالات المكثفة التي يجريها الرئيس المكلف مصطفى أديب في حلحلة العقد التي تحول دون الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة.وأشارت الى إعلان قوات التحالف العربي في اليمن أمس أنّ قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخّخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.وأخبرت صحف الجمعة عن إعلان السلطات العراقية أمس عن استهداف مطار بغداد الدولي بصاروخ كاتيوشا دون الإبلاغ عن وقوع اصابات بشرية مشيرة إلى أن الصاروخ أطلق من حي الفرات في بغداد.ولفتت الانتباه إلى إعلان السلطات المغربية أمس إنها تمكنت من تفكيك خلية إرهابية خطيرة مكونة من أربعة أشخاص كانوا ينشطون في مدن تمارة وتفلت وطنجة.وتطرقت إلى تأكيد دول الاتحاد الأوروبي في ختام قمتها حول الأوضاع في شرق المتوسط أمس استعدادها لفرض عقوبات على تركيا ما لم تتراجع عن تحركاتها الأحادية في المنطقة.وأوردت صحف بيروت إعلان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليسوم أمس أن الاجتماع الأوروبي الثلاثي الذي عقد في بريطانيا بين وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا بريطانيا خلص إلى أنه يجب ألا تطور إيران سلاحا نووياً أبدا.// انتهى //09:54ت م0018