القاهرة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر2020 م واسخسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 5ر10 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 8ر616 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 84ر11070 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي إكس 70" بنسبة 3.11% مسجلاً 08ر1857 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 2.84% لينهي التعاملات عند مستوى 44ر2736 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 21 مليار جنيه من خلال تداول 1.919 مليار ورقة على 205 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 81% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 11% والعرب على 7% بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي ببع بقيمة 8ر1 مليون جنيه، وأن تعاملات المستثمرين العرب سجلت صافي ببع بقيمة 5ر6 مليون جنيه.// انتهى //10:34ت م0020