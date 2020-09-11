المدينة المنورة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساء .//انتهى//10:47ت م0021