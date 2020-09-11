الخبر 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر "هداية"، الأربعاء المقبل، محاضرتين دعويتين الأولى بعنوان "السلفية منهج رباني" في جامع جعفر بن أبي طالب بحي البايونية بعد صلاة المغرب، والثانية بعنوان "خطورة تتبع عورات المؤمنين" في جامع خديجة بامردوف بحي الثقبة بعد صلاة العشاء.وتأتي هذه المحاضرات ضمن البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //10:51ت م0023