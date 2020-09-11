الخرطوم 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم اعلان الحكومة السودانية أمس، حالة "الطوارئ الاقتصادية" في محاولة منها للسيطرة على انفلات قوي يضرب سوق العملات الذي انعكس على الوضع الاقتصادي برمته.ونشرت إعلان الجيش اليمني عن تنفيذ عملية تمشيط واسعة لجيوب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهة "النضود" محافظة الجوف عقب يوم من تحريرها، بينما قتل 40 حوثياً وأصيب آخرون بكمين للجيش ومقاتلي القبائل بمحافظة مأرب.وأشارت الصحف إلى تحقيق المشاورات بين الأطراف الليبية في مونترو السويسرية، وبوزنيقة المغربية، والعاصمة المصرية القاهرة، أمس، تقدماً ملموساً في إطار التحركات التي تقوم بها الأطراف الإقليمية والدولية بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لتفعيل الحل السياسي في ليبيا.وأخبرت عن مقتل 58 شخصاً على الأقلّ في مجزرتين وقعتا أمس في إقليم إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أعلن وزير الداخلية في حكومة الإقليم.ونشرت إعلان المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي أن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها أمس، تابعة لتنظيم "داعش" وتم إحباط مخططاتها التي كانت وشيكة وبالغة التعقيد،وتستهدف منشآت وأهداف حساسة بالمغرب.وعرجت صحف الجمعة على تشديد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي،أمس، على أهمية الحفاظ على سيادة البلاد وتسريع وتيرة التحضير لإجراء الانتخابات المبكرة، المقررة في يونيو من العام المقبل.وسلطت الضوء على تهديد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بفرض عقوبات على تركيا واللجوء إلى المحكمة الدولية في لاهاي لحل النزاع على المناطق البحرية.ونقلت صحف السودان عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس قوله إنّ غياب التضامن هو "أكثر ما يدعو إلى القلق" رغم مرور ستّة أشهر على إعلان كوفيد-19 جائحة.// انتهى //10:59ت م0025