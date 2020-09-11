برلين 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسسجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم 1484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد.وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 256 ألفا و850 حالة ، وبلغ عدد الوفيات 9342 حالة، بزيادة قدرها حالة واحدة مقارنة بأمس الخميس ، كما بلغ عدد المتعافين 230 ألفا و600 حالة.// انتهى //11:02ت م0026