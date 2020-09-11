الأحساء 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المبرز، كل يوم أحد من كل أسبوع، درساً علمياً بعنوان: (شرح كتاب زاد المستقنع للحجاوي)، بعد صلاة المغرب.كما ينظم الفرع كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع درساً بعنوان: (شرح كتاب رياض الصالحين للنووي)، بعد صلاة العشاء.وتأتي هذه الدروس ــ التي تلقى في مسجد السبيعي بحي المغلوث في المحافظة ــ ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز المنطقة الشرقية، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //11:05ت م0028