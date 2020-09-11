رام الله 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية منذ انتشار الفيروس في ابريل الماضي.وأولت صحف الصباح اهتمامًا تأكيدات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ضرورة ضمان تمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل الوطن وفي الشتات، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم.وأوردت صحف فلسطين ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا" المستجد، أن الفيروس أودى بحياة 908,475 شخصا حول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها أكثر من 28 مليونا و52 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 20 مليونا و120 ألف مريض.ونشرت صحف اليوم تشديد وزیر الخارجیة الكويتي، وزیر الدفاع بالإنابة الشیخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على موقف دولة الكویت المبدئي والثابت في دعم خیارات الشعب الفلسطیني لنیل حقوقه المشروعة.وتحدثت عن تأكيدات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأييدها التام لمخرجات اجتماع الأمناء العامين لفصائل وحركات العمل السياسي الفلسطيني، الذي عقد في الثالث من الشهر الجاري برئاسة الرئيس محمود عباس.// انتهى //11:35ت م0031