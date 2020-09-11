إسلام آباد 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم دعوة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه إلى ضرورة تعزيز مستوى الاستعداد القتالي والاستعداد للحرب في أي وقت لمواكبة التغيرات الاستراتيجية التي تشهدها المنطقة.وتطرقت إلى إصدار الإدارة الاتحادية للتعليم في باكستان إرشادات لموظفي المدارس وأولياء الأمور قبل إعادة فتح المؤسسات التعليمية الأسبوع المقبل.وعرجت على اتفاق باكستان وقيرغيزستان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات السياسة والاقتصاد والاتصال الإقليمي والروابط الشعبية.وأشارت إلى تقديم دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات إغاثية عاجلة لمساعدة المتضررين من الفيضانات في باكستان.اقتصادياً أخبرت عن عزم باكستان الوصول إلى أسواق دول آسيا الوسطى من خلال الصين حيث وافقت أوزبكستان على أن تصبح جزءً من اتفاقية المرور العابر الرباعية الموقعة بالفعل بين باكستان والصين وقيرغيزستان وكازاخستان.وتناقلت تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص بالمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد الذي أكد بأن المفسدين يحاولون بشدة عرقلة عملية السلام الجارية التي تحدد مستقبل أفغانستان.// انتهى //11:38ت م0032