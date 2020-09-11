عام / الجيش الأردني : الانفجار في مستودع الذخائر ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة
الجمعة 1442/1/23 هـ الموافق 2020/09/11 م واس
عمّان 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس
أعلن الجيش الأردني، أن سبب الإنفجار الذي وقع فجر اليوم في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء شمالي العاصمة عمان، ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.
وقال الجيش في بيان صحفي له اليوم ، إن ارتفاع درجات الحرارة أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار، مؤكدا أنه لم ينجم عن الانفجار أي إصابات في الأرواح واقتصرت على أضرار مادية.
// انتهى //
11:45ت م
0034