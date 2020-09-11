الرباط 23 محرم 1442 ه الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسخصصت الصحف المغربية الصادرة اليوم حيزاً من اهتماماتها للضربة التي وجهها الأمن المغربي لما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي بعد تمكنها أمس، من تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش بمدن تمارة، والصخيرات، وتيفلت وطنجة، وإحباط مخططاتها التي كانت وشيكة وبالغة التعقيد،، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لإبعاد مخاطر التهديد الإرهابي عن البلاد.واهتمت الصحف بإعلان أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، المشاركون في اجتماعات بوزنيقة بالمغرب،عن التوصل الى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية، لتولي المناصب السيادية، واتفاقهما أيضا على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة.وأخبرت عن إعلان القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الاوسط، عن خفض قواتها في العراق فيما ينتظر أن يصدر قرار مماثل من الرئيس الأمريكي بخفض قوات بلاده في أفغانستان،وذلك قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.ولفتت الصحف إلى رفض قبرص الإجراءات المقترحة من الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروسيا، بسبب الصراع الذي تخوضه مع تركيا في شرق المتوسط على الثروات الطبيعية.وتناقلت الصحف تأكيد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليسوم أن الاجتماع الأوروبي الثلاثي الذي عقد في بريطانيا بين وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا بريطانيا خلص إلى أنه يجب ألا تطور إيران سلاحا نوويا أبدا.//انتهى//11:49ت م0035