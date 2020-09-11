موسكو 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 102 حالة وفاة بالإضافة إلى 5504 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 18365 وفاة و1051874 إصابة بالفيروس التاجي.وأضاف البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 5734 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 868107.// انتهى //12:03ت م0037