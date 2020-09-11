الأحساء 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر2020 م واسأصدر نادي الأحساء الأدبي أمس تقريره السنوي للفعاليات والبرامج والأنشطة التي أقامها في العام الماضي 1441هـ، التي بلغت ٧٨ فعالية متنوعة و22 محاضرة ثقافية وإقامة 6 ورش عمل متخصصة و٥ ندوات ثقافية وأوبريت وطني بعنوان ( قوافل المجد ) وتخصيص ركن خاص للأديب الصغير، ومعرض فني تحت عنوان ( وطن وتاريخ) بحضور ٢٣٤٦٨ مثقفاً ومثقفة في مختلف الفعاليات والأنشطة.وأشار التقرير إلى أن النادي استقبل ٧ زيارات من المؤسسات الثقافية والتعليمية في الأحساء، وقدّم ٤ دورات متخصصة، إضافة إلى عقد 9 أمسيات ثقافية وشعرية وأصدر ١٣ إصداراً متنوعاً وأقام 3 حلقات نقاش أدبية وثقافية، إضافة إلى توقيع ٧ كتب لعدد من المؤلفين والمؤلفات واطلاق 13 برنامجاً ثقافياً عن بعد.وأشاد رئيس النادي الأدبي بالأحساء الدكتور ظافر الشهري بالدور البارز الذي أسهم فيه منسوبو النادي من الأكاديميين والمثقفين في نجاح النادي وتقديم هذه الفعاليات والبرامج المتنوعة.//انتهى//12:04ت م0038