تونس 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واستحدثت الصحف التونسية الصادرة اليوم في سياق اهتمامها عن التقلبات الجوية التي شهدتها تونس أمس ما تسبب في تعطل العديد من المرافق الحيوية في البلاد، مشيرة إلى تسجيل عدد من القتلى جراء السيول التي اجتاحت بعض المدن.وكتبت في الشأن المغاربي عن تصويت نواب المجلس الشعبي الجزائري بالإجماع لمصلحة مشروع تعديل الدستور الذي يعد أحد أهم الوعود الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون، والذي يفترض أن يستجيب لمطالب الحراك الشعبي بتغيير النظام.وأوردت صحف الجمعة في الشأن العربي، إعلان وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، أن انفجارا وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة شرق مدينة الزرقاء، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان.ولفتت دوليا إلى إعلان الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن مسلحين قتلوا أكثر من 20 قرويا خلال هجومين على قريتين بشرق البلاد، في هجوم هو الأحدث بين سلسلة مذابح تقول الأمم المتحدة إنها قد تمثل جرائم حرب.// انتهى //12:07ت م0039