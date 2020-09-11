المنامة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسرحبت مملكة البحرين بالنتائج المثمرة التي حققتها جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، والتي استضافتها المغرب في مدينة بوزنيقة خلال الأسبوع، وما توصلت إليه من اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية في الدولة الليبية بهدف توحيدها.وأوضحت الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم أن مملكة البحرين تثمن الجهود الدؤوبة للمملكة المغربية في استضافة هذه الجلسات، كما تشدد على ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بتفعيل هذا الاتفاق، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة وسلامة الأراضي الليبية وتلبي تطلعات الشعب الليبي في الأمن والسلام والاستقرار.// انتهى //12:10ت م0040