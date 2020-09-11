عمّان 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.04%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1587.9 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.7 مليون دينار أردني مقارنة مع 4.1 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 14.7%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 23.6 مليون دينار أردني، مقارنة مع 20.5 مليون دينار للأسبوع السابق.أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، فبلغت 35.8 مليون سهم، نفذت من خلال 14812 صفقة.// انتهى //12:22ت م0041