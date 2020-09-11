نجران 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسقدّم مركز (تأكد) في نجران خدماته لـ 6714 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.وأوضحت صحة نجران أن المركز يعمل من الأحد حتى الخميس من الساعه 4 عصراً حتى 12 ليلاً وذلك تحت إشراف كوادر مدربة ومؤهلة، حيث تقدم الخدمة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، مبينةً أن تقديم خدمة فحص فيروس (كورونا) في المركز تتم من خلال عمل المسحات الطبية عن طريق مسارات المركبات دون الحاجة لمغادرة المستفيدين سيارتهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية.وأشارت إلى أهمية هذه الفحوصات لمعرفة مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، و الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.// انتهى //13:15ت م0045