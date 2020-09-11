أبوجا 22 محرم 1442هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأعلنت الشرطة النيجيرية، أن مسلحين اختطفوا عشرة أشخاص من منطقة خارج العاصمة أبوجا، مشيرة إلى أنها تمكنت من تحرير خمسة.وقال المتحدث باسم الشرطة انجوغوري مانزاه في تصريح للصحفيين اليوم ، إن قواته تبحث عن الضحايا المتبقيين بعد الهجوم الذي وقع في تونغان ماجي.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ما يصل إلى 20 شخصا يحتمل أن يكونوا خطفوا بعد أن اقتحم المسلحون القرية المتاخمة لحدود العاصمة الفدرالية.وأوضحت نقلا عن شهود عيان، أن المسلحين داهموا المنازل وسرقوا المقتنيات الثمينة قبل أن يفروا رفقة الضحايا.// انتهى //13:37ت م0050