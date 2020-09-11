الطائف 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات أضم والطائف ، وميسان ، و العرضيات ، والكامل وبحرةوعرفات والعاصمة المقدسة والجموم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.// انتهى //13:44ت م0051