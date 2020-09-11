المدينة المنورة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسقدم مركز تأكد في المدينة المنورة خدماته لـ 191 ألف مستفيد وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.وأبانت صحة المدينة أن المركز يضم 12 حجرة كشفية مقسمة على مسارين رئيسين و6 مسارات فرعية ويقوم على تشغيلها طاقم طبي وإداري، حيث تصل الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 4000 عينة يومياً.ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى الإستفادة من مبادرة مراكز "تأكد" التي تواصل تقديم خدماتها لفحص فيروس كورونا كوفيد - 19. حيث خصّصت الصحة هذهالخدمة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب.ولفتت أن مراكز "تأكد" تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، مشيرة إلى أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.// انتهى //13:47ت م0052