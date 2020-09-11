الدمام 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 883 جولة رقابية استهدفت المراكز التجارية والأسواق العامة ومساكن العمالة في مدينة الدمام، أسفرت عن ضبط 39 مخالفة للتدابير الصحية والوقائية و 9 مخالفات تكدس.من جانب آخر رفعت الأمانة 7538 طن من النفايات بمشاركة 480 من الكوادر البشرية المعنية بالإصحاح البيئي، وإزالة 3728 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9407 من الكوادر البشرية الخاصة بأعمال النظافة.وأشارت الأمانة إلى أنها قامت بتعقيم وتطهير 1003 مواقع في حاضرة الدمام باستخدام 153261 لتراً من المعقمات والمطهرات، مؤكدة سعيها لأن تكون المنطقة الشرقية في أعلى مستويات التعقيم والتطهير وذلك لحماية المجتمع ومن فيه، منوهة في الوقت نفسه بتقديم الخدمات للمستفيدين واستقبال بلاغاتهم عبر مركز الاتصال الموحد940.//انتهى//13:53ت م0056