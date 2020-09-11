أبها 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسنجح بفضل الله فريق طبي في قسم النساء والولادة بمستشفى أبها للولادة و الأطفال في إجراء عملية لاستئصال ورم ليفي يبلغ وزنه 15 كيلو من مريضة، حيث قام الفريق الطبي المختص بفك الالتصاقات من الورم وتحريره واستئصاله،والتأكد من سلامة الجهاز البولي، وذلك دون حدوث مضاعفات تذكر - ولله الحمد -.واستغرقت العملية قرابة 3 ساعات وتكللت بالنجاح ولله الحمد، وغادرت المريضة المستشفى بعد المتابعة وهي بصحة جيدة - بفضل من الله-.// انتهى //13:59ت م0057