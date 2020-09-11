المهرة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسواصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وقام المركز خلال شهر أغسطس الماضي باستقبال 46 مريضًا حصلوا على 333 جلسة غسيل كلوي، و11 مريضًا تلقوا خدمات المعاينة، كانت نسبة المستفيدين من الذكور 65% و الإناث 35% بينما بلغت نسبة المقيمين 89% و النازحين 7%.كما صرفت أدوية مجانية من عيادة أمراض الكلى بلغ عددها 971 وصفة، وأجري 364 تحليلا مخبريًا.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمرضى والمصابين في اليمن.//انتهى//15:06ت م0063