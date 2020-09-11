عدن 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كميات من التمور للنازحين في محافظة عدن.وجرى التوزيع يوم أمس بمخيم النازحين في المعهد السعودي بمديرية دار سعد بالإضافة إلى مخيم للنازحين في منطقة البساتين بمحافظة عدن.ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 3,000 طن من التمور في عدد من المحافظات اليمنية بالتنسيق مع اللجنة اليمنية العليا للإغاثة.//انتهى//15:07ت م0064